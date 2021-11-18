Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye başvuruları başladı

Deloitte Teknoloji Fast 50 programı için başvurular başladı. Facebook’un iş birliği ile bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan programa başvurular 20 Aralık 2021 tarihine kadar sürecek.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programı, bu yıl da ülkemizin hızla büyüyen teknoloji şirketlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Deloitte’un 1995 yılından bu yana dünya çapında yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programının Türkiye ayağı için başvurular başladı. Facebook iş birliği ile bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı, teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen şirketlerini belirlemeye devam ediyor.

Teknoloji şirketlerine markalarını uluslararası platforma taşıma fırsatı sunan program için son başvuru tarihi 20 Aralık 2021 olarak belirlendi. Kazananlar ise Şubat ayı içerisinde düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak.

3 özel ödül verilecek

Verilen bilgilere göre programda bu yıl da gelirleri 50 milyon Euro ve üzerinde olan teknoloji şirketlerine ‘Big Stars Ödülü’ verilecek. Ayrıca program ortağı Facebook’un katkılarıyla ‘Facebook Teknolojide Kadın Ödülü’nün yanı sıra bu yıl ilk kez ‘Facebook Etki Ödülü’ de sahiplerini bulacak.

Programda listeye giren firmalar; yerel, bölgesel ve uluslararası bilinirliklerini artırırken, sektördeki iletişim ağlarını kuvvetlendiriyor, şirket imajlarını güçlendiriyor, gelecek dönemler için yatırımcıların dikkatini çekiyorlar.

Programa en az 3 yıldır faaliyet gösteren teknoloji şirketleri,

Kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojiyi kullanan ve teknoloji konusunda AR-GE tarafında ciddi yatırımlarda bulunan şirketler, Türkiye’de kurulu ve genel merkezi Türkiye’de yer alan şirketler, faaliyet geliri son 3 yıl içinde ilk yıl (2018) en az 30 bin Euro, son yıl (2020) ise en az 500 bin Euro olan şirketler başvurabilecek.