Deniz patlıcanında av sezonunun sona erdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin önemli ihraç kalemlerinden biri olan deniz patlıcanında av sezonunun sona erdiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, deniz tabanındaki kum ve çamuru süzerek beslenen ve deniz ekosistemi için önem taşıyan deniz patlıcanında 1 Ocak’ta başlayan av sezonunun 1 Haziran’da sona erdiğini bildirdi.

Türkiye’nin temiz deniz sularında sağlıklı ve kaliteli olarak doğal yollarla yetişen deniz patlıcanın özellikle Çin mutfağında önemli bir tuttuğunu ve iç tüketimde kullanılmadığını ifade eden Pakdemirli, deniz patlıcanı avcılığının İzmir Dikili, Çeşme ve Balıkesir Ayvalık ilçeleri arasında yapıldığını belirtti.

Etkin denetimle kaçak avcılık bitirildi

Dış talepten dolayı kaçak avcılığın artığını dile getiren Pakdemirli, bu nedenle kota sistemi getirdiklerini ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisiyle yürüttükleri etkin denetim sayesinde geçmiş yıllarda yaşanan kaçak avcılığı bitirdiklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli, kota kapsamında 230 balıkçı gemisine toplam 2500 ton deniz patlıcanı avcılığı yapılması için izin verdiklerini ifade etti.

Av sezonun 1 Haziran’da sona erdiğini belirten Pakdemirli, avlanılan 2084 ton deniz patlıcanının fabrikalarda işlendiğini ve Çin ve Güney Kore başta üzere Uzak Doğu ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin yılda 30 milyon dolar değerinde deniz patlıcanı ihraç ettiğini de sözlerine ekledi.