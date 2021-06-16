Depolama hizmetleri tek platformda

Lojistik sektöründeki masraflı uygulamalara dijital çözüm getiren Asnak, depolama hizmetine başladığını açıkladı.
“En uygun fiyat teklifi için birkaç tuşa basmak yeterli”Asnak Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fırat Çivi, depolama çözümüyle lojistik sektöründeki önemli bir ihtiyaca yanıt verdiklerini söyledi. Asnak ile Türkiye’nin her noktasından depolara tek platformda ulaşılabileceğini kaydeden Çivi; “Depolama, ithalatçılar ve ihracatçılar adına kritik önemde bir proses. Ülke geneline yayılan iş birliklerimiz sayesinde günlük veya daha uzun süreli depo arayan firmaların sadece birkaç tuşa basıp dijital olarak ihtiyaca göre özelleştirilmiş ve en uygun fiyatlı teklifleri bulabilmelerini sağlıyoruz. Böylelikle yüklerin güvenli biçimde depolanmasını sağlarken iş gücü, maliyet ve zamandan da yüzde 15’e kadar tasarruf sunuyoruz”.