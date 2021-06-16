Depolama hizmetleri tek platformda

Lojistik sektöründeki masraflı uygulamalara dijital çözüm getiren Asnak, depolama hizmetine başladığını açıkladı.

Taşımacılık ve depolama ihtiyacı bulunan şirketler için “online asistanlık” görevi üstlenen Asnak, dijital opsiyonlarına yenisini ekledi. Türkiye genelinde toplam 50 depolama şirketiyle iş birliğine başlayan platform sayesinde kapasitenin aşıldığı durumlara karşı dijital, düşük maliyetli ve güvenli bir çözüm getirildi. İnternet sitesi üzerinden platforma ücretsiz giriş yapan firmalar, ihtiyaçlarına göre en uygun depolara anında ulaşabiliyor. Opsiyon dahilinde acil gereksinimlere özel günlük veya uzun vadeli kontrat imkânı sunulurken bütçe teklifi almak için herhangi bir ek ücret ödenmiyor.

“En uygun fiyat teklifi için birkaç tuşa basmak yeterli”

Asnak Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fırat Çivi, depolama çözümüyle lojistik sektöründeki önemli bir ihtiyaca yanıt verdiklerini söyledi. Asnak ile Türkiye’nin her noktasından depolara tek platformda ulaşılabileceğini kaydeden Çivi; “Depolama, ithalatçılar ve ihracatçılar adına kritik önemde bir proses. Ülke geneline yayılan iş birliklerimiz sayesinde günlük veya daha uzun süreli depo arayan firmaların sadece birkaç tuşa basıp dijital olarak ihtiyaca göre özelleştirilmiş ve en uygun fiyatlı teklifleri bulabilmelerini sağlıyoruz. Böylelikle yüklerin güvenli biçimde depolanmasını sağlarken iş gücü, maliyet ve zamandan da yüzde 15’e kadar tasarruf sunuyoruz”.