Deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Teknik 2’nci yılında

Allianz Türkiye’nin toplumsal risk farkındalığını artırma hedefiyle 2019’da kapılarını açtığı Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve Eğitim Merkezi 2 yılı geride bıraktı. Bugüne kadar 2000’den fazla misafirin ağırlandığı merkezde bin 500 saate yakın test gerçekleştirilirken, toplam 88 saat eğitim, 156 saat danışmanlık hizmeti verildi.

Türkiye’de yeni nesil sigortacılığın önde gelenlerinden Allianz’ın, 2019’da deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle kapılarını açtığı Allianz Teknik 2 yılı doldurdu. Allianz’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Beykoz’da bulunan Türk-Alman Üniversitesi’nin kampüsü içinde kurduğu Allianz Teknik, pandemi döneminde de pandemi koşullarına uygun olarak topluma risk farkındalığı konusunda destek vermeye devam etti. 2 yıl içinde 2000’den fazla misafirin ağırlandığı Allianz Teknik’te; 1500 saate yakın test gerçekleştirildi. 88 saat eğitimin düzenlendiği merkezde 156 saat danışmanlık hizmeti sunuldu. Ayrıca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen “Allianz Teknik Çocuklarla Buluşuyor” projesiyle deprem bölgelerinde yaşayan çocuklara uzaktan da olsa çevrimiçi atölye çalışmaları düzenlendi.

Allianz Teknik’in ikinci yaşına özel şarkı: “Çök, Kapan, Tutun”

Allianz Türkiye, Allianz Motto Müzik ortak yapımı “Yanında” albümü ile bu kez deprem konusuna dikkat çekti. “Çök, Kapan, Tutun” adıyla yayımlanan klip, Allianz Türkiye’nin, deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle 2019’da hayata geçirdiği Allianz Teknik’te çekildi. ‘Yanında Allianz, Hayatında Müzik’ sloganıyla 4 farklı sigorta ve emeklilik ürününün, 4 farklı müzik türü kullanılarak anlatıldığı albümün son parçası Allianz Teknik’in ikinci açılış yıldönümüne özel olarak hayata geçirildi. Klipte depremin ülkemizin gerçeği olduğuna ve alınan önlemlerle deprem nedeniyle yaşanması muhtemel zararların en aza indirilebileceğine vurgu yapılıyor.