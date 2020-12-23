Dergilik 11 ayda 60 milyondan fazla yayın okunmasına ulaştı

2020’de pandemi sebebiyle okumaya daha çok vakit ayırabilen Dergilik kullanıcıları, binin üzerinde içeriği ücretsiz olarak okudu. Dergilik, yılın ilk 11 ayında 60 milyondan fazla yayın okunmasına ulaştı.

Zengin dergi ve gazete içeriğiyle öne çıkan dijital yayıncılık platformu Dergilik, 2020 yılının büyük kısmını pandemi sebebiyle evde geçiren okurları tarafından büyük ilgi gördü. İlk 11 ayda 60 milyonun üzerinde yayının okunmasıyla Dergilik büyük bir rekora imza attı.

Platformun aylık okunma sayısı karantina öncesi ortalama 2,5 milyon iken; Nisan ayı sonunda bu sayı 5 milyona ulaştı. Aynı zamanda platformun indirme oranı yüzde 38, ilk giriş oranı ise yüzde 34 artış gösterdi. Yıl içinde haberler, bilgi yarışması ve sesli makale özelliklerini hayata geçiren Dergilik, bu özellikleriyle de büyük ilgi gördü ve toplamda platform üzerinden 2 milyon sesli makale dinlendi.

Ataç Tansuğ: “Pandemi döneminde Dergilik büyük ilgi gördü”

Pandemi döneminde Dergilik’teki yayınların birçoğunu ücretsiz sunarak okurların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Yerli ve yabancı binlerce yayının bulunduğu Dergilik uygulamamız Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital platformlarından biri. Son olarak uygulamaya eklediğimiz haberler ve sesli makale özelliklerini de hayata geçirerek kullanıcılarımıza yepyeni bir deneyim sunduk. Kısa sürede 2 milyona yakın sesli makale dinlenmesi bize ne kadar inovatif bir karar aldığımızı gösterdi. Pandemi döneminde kullanıcılarımızın evde keyifli vakit geçirmeleri için belirli yayınları ücretsiz olarak okunmaya açtık. Normalde bir saat olan okunma süresi yedi saate kadar çıktı. 11 ay sonunda toplam okunan yayın sayısı ise 60 milyonun üzerine çıktı. Türkiye’ye yepyeni bir okuma deneyimi kazandıran uygulamamızı geliştirmeye devam edecek, kullanıcılarımızın talep ve ihtiyaçlarına göre yenilikler yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Sağlıktan yaşama, teknolojiden finansa, dekorasyondan eğlenceye kadar Türkiye’nin en popüler yayınlarını okurlarla buluşturan Dergilik, pandemi sebebiyle sağlık ve haber gündemli içeriklerini güncelledi. Özellikle; ‘Ateş ve Öksürükten Sonra Koronavirüs’e İlişkin Son Detaylar’ isimli makale 76.6 bin okuma sayısına ulaşırken ‘Okullara Korona Virüs Engeli’ isimli makale 60.3 bin tıklanma aldı.

Daha önce okurların içerikleri okumayı tercih ettiği 18.00-19.00 saatleri, pandemi sebebiyle 13.00-20.00 saat aralığı olarak değişti. Böylece okurlar Dergilik içeriklerine daha uzun vakit ayırmayı tercih etti. Müşterilerin daha iyi ve kesintisiz bir okuma deneyim yaşamaları için gereken tüm altyapı çalışmaları da tamamlandı.

Milyonlarca okurun tercihi Dergilik oldu

Türkiye’de yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artarken platformla tanışan abone sayısı da artıyor. 2020 yılında Dergilik’i en çok okuyan 5 şehir arasında Ankara, İstanbul, Adana, Diyarbakır ve İzmir yer aldı.