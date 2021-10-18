Dev platform taşıyan gemi Çanakkale Boğazı’nda

Marshall Adaları bayraklı dev platform taşıyan gemi, Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Geçiş için boğaz tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılırken, geminin üzerindeki platformun, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün altından geçemeyeceğinden dolayı suya indirilerek yaklaşık 60 metre denize batırılacağı bildirildi.

Hollanda’nın Rotterdam Limanı’ndan Tekirdağ’daki Botaş Marmara Ereğlisi Limanı’na giden, 265 metre boy ve 43 metre enindeki 34 bin 925 grostonluk ağır yük taşıma özelliğine sahip ‘Albatross’ isimli gemi, bugün sabah saat 08.15’te Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.

Saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan ‘Albatross’ isimli geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörleri refakat ederken, boğaz da tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

130 metre yükseklikteki platform yaklaşık 60 metre suya batırılacak

Üzerindeki dev vinçle birlikte deniz yüzeyinden yaklaşık 130 metre yüksekliğe varan gemi, tamamlanmasına sayılı günler kalan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün altından geçemeyeceği için Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyü açıklarında bekletiliyor. Üzerindeki Panama bayraklı ‘Aras Driller’ isimli burada suya indirilecek ve yaklaşık 60 metreye kadar suya batırılarak yarın sabah saatlerinde köprünün altından geçişi sağlanacak.

Platformun, BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ‘Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi(Faz 3) projesi İkmal’ inşaatında kullanılacağı öğrenildi.