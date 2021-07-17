Dijital bayram harçlığı Paycell’de

Paycell, bu bayramda da uzaktan harçlık isteme ve gönderme özelliği ile hizmete devam edecek. Hızlı para transferine imkan tanıyan bu özellik sayesinde büyükler, cep telefonu bilgisi girerek ‘dijital harçlık’ gönderebilecek.

Paycell’in ‘Harçlık İste/Harçlık Gönder’ özelliğiyle birlikte bu bayram ebeveyn ve akrabalar, rehberde kayıtlı cep numaralarını kullanarak küçüklere ve gençlere bayram harçlığı gönderebilecek. Uygulama, bayram sürecinde en fazla sayıda kişiden bayram harçlığı toplayan kullanıcıya, topladığı harçlık tutarı kadar hediye vereceği belirtildi.

Paycell Super App’in 12 milyon indirilme rakamına ulaştığını belirten Paycell Genel Müdürü Onur Güven, yeni normalin büyük ihtiyaçlarından birisi olan temassız para transferi teknolojisi sayesinde, bu bayram da uygulamanın ‘dijital harçlıkların’ adresi olacağını ifade etti. Güven, ayrıca banka müşterisi olsun olmasın Türkiye’de herkesi kapsamaya ve finansal hizmetlere erişimi sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Uygulama üzerinden bayram harçlığı toplamak için uygulamada yer alan ‘Harçlık İste’ özelliğine girip rehbere kayıtlı telefon numarasını seçmek yeterli. Bu özellik sayesinde harçlık isteyen kişi uygulamada yazacağı kişisel bir mesajla birlikte isteğini karşı tarafa iletebilecek. Harçlık istenen kişi ise tek tıkla tutar bilgisini girerek kolayca gönderim yapabilecek. Üstelik uygulamalar arası para transfer işlemlerinin ücretsiz şekilde gerçekleştiği belirtildi.