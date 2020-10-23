"Dijital kimlikle birlikte ıslak imza gerektiren birçok işlem uzaktan yapılabilecek"

ID2020 projesiyle tanınmaya başlayan dijital kimlikle beraber insanlar; bankalar, tapu daireleri, nikah daireleri, sigorta şirketleri, hastaneler gibi birçok yerde tek bir kimlikle işlemlerini gerçekleştirecek. Dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi konusunda çözümler geliştiren bir yazılım firmasının CEO’su Hafize Özdilek, "Dijital kimlikle beraber kullanıcılar, farklı formatlarda kimlikler taşımak zorunda kalmayacaklar. Nüfus daireleri, tapu daireleri, nikah daireleri, kağıt ve ıslak imza gerektiren her türlü işlemlerde yürütülecek bir platform oluşturduk. İnsanlar artık fiziken bir yerde bulunmaya gerek olmadan kimlik doğrulama gerektiren her işlemde bulundukları yerden güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilir hale geleceklerdir" dedi.
Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma hayatımıza girdi. ID2020 projesiyle tanınmaya başlayan dijital kimlikle insanlar; bankalar, tapu daireleri, nikah daireleri, sigorta şirketleri, hastaneler gibi birçok yerde tek bir kimlikle işlemlerini gerçekleştirecekler. Identech’in CEO’su Hafize Özdilek, dijital kimliğin platformlarla olan entegrasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Dijital kimlikle beraber kullanıcılar, farklı formatlarda kimlikler taşımak zorunda kalmayacaklar"
"Yerli ve milli olarak yolumuza devam etmek istiyoruz"
Biyometrik verilerle doğrulanan güvenli bir sistem olduğuna işaret eden Özdilek, "Türkiye’de kişisel verilerin korunması kanunu sebebiyle, şirketlerin güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve bu sistemlerle entegre olması açısından faaliyet gösteriyoruz. Yerli ve milli olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. uluslararası regülasyonlar sebebiyle hayatımıza giren teknolojik platformları yurtdışına açılmayı da hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bankalar, sigorta şirketleri, sağlık sektörü gibi doğrulama gerektiren birçok alanda bu teknolojiyi kullandıklarının altını çizen Özdilek, "Kağıt kullanımını ortadan kaldıran bir sistem. Esas temelimiz güvenli olarak bunu sunmaktır. Yakın bir tarihte Türkiye’de bu teknolojiyi kullanmayan kalmayacaktır diye düşünüyoruz" dedi.