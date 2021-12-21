Dijital Öğretmenler Projesi’nde yeni dönem başvuruları başladı

Dijital Öğretmenler projesinin 4. eğitim dönemi başvuruları başladı. Dijitalleşen dünyada ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin eğitimin her alanında faydalanabileceği dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini amaçlayan projenin yeni dönemi için başvurular 6 Aralık 2021-16 Ocak 2022 tarihleri arasında Dijital Öğretmenler web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek

ING Türkiye, Habitat Derneği, ODTÜ iş birliği ile hayata geçirilen, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine dijital okuryazarlık becerileri kazandırılarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlanması amaçlanan ödüllü Dijital Öğretmenler Projesi’nin 4. eğitim dönemi başvuruları başladı. Proje kapsamında eğitim almak isteyen öğretmenler 6 Aralık 2021 - 16 Ocak 2022 tarihleri arasında Dijital Öğretmenler web sitesi (dijitalogretmenler.com) üzerinden başvuru yapabilecek. Başladığı 2020 yılından bu yana başarısı ile birçok ödül kazanan Dijital Öğretmenler Projesi’nin tamamlanan ilk 3 döneminde toplam 3 bin öğretmene eğitim verilirken, 1000 yeni öğretmene eğitim verilecek olan 4. dönemde 25 ilden başvuru alınacak.

Projenin 4. dönemine 6 Aralık 2021 - 16 Ocak tarihleri arasında başvuru yapılabiliyor

İki bölümden oluşan eğitimlerin 8 hafta sürecek ilk bölümünde öğretmenler; dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme, görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri konularında çevrim içi canlı ve video derslere katılacak. Eğitimlerin ilk bölümünü tamamlayan öğretmenler arasından belirlenecek 100 öğretmene ise ek olarak, canlı ve video derslerinden oluşan sanal gerçeklik eğitimi verilecek. Eğitimlerin sonunda ise öğretmenlere katılım ve başarı sertifikaları sağlanacak.

Projeye, MEB’e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri 16 Ocak 2022 tarihine kadar dijitalogretmenler.com sitesi üzerinden başvurabilecek. Proje kapsamında dijital okuryazarlık eğitimi almak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor. Başvuru alınacak iller ise şöyle sıralanıyor: Adana, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Şırnak, Uşak, Van.

Proje, Eylül ayında açıklanan Etki Raporu’nun sonuçlarına göre, teknolojiyi eğitimde bir kaldıraç olarak kullanmayı temel alan proje kapsamında eğitimler yoğun uygulamalı bir şekilde, “iş içinde öğrenme” stratejisi ile kurgulanırken, bu sayede öğretmenler projede öğrendiklerini uygulayabilir ve kendi dijital materyallerini geliştirebilir hale geldiler. Etki raporuna göre proje sonunda öğretmenlerin yüzde 90’dan fazlası, dijital ders içerikleri ve materyalleri geliştirmek için gereken yetkinliği ve uygulama becerilerini kazandı. Proje sonunda öğretmenlerin yüzde 95’i teknolojiyi kullanmaktan korkmadıklarını, özgüvenlerinin arttığını ve artık yeni teknolojileri de deneyimlemek için çok hevesli olduklarını aktardı.