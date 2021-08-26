Çin’in önemli dijital varlık borsalarından biri olan Big One’da öne çıkan dijital varlık CYCE, Afrika’ya açılıyor.
Yaklaşık iki saat görüşmeden sonra açıklama yapan Crypto Carbon Energy A.Ş CEO’su Hasan Karaozan, ’’Sierra Leone Cumhurbaşkanı Dr. Julius Maada Bio ile yapılan görüşme çok iyi geçti, Sierra Leone Merkez Bankası ile iş birliği yapmak istediğimizi anlattım. Amacımızın daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak olduğunu, bu dijital varlığın insanlığa ve dünyaya faydalarını anlattım. Cumhurbaşkanı ülkesine döner dönmez kurmayları ve merkez bankası genel müdürü ile hemen bir toplantı yapacağını, en kısa sürede bizi ülkelerinde misafir etmek istediğini belirtti’’ dedi.