Doğrudan yatırımlar katlandı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu katıldığı panelde "Uluslararası yatırımcıları daha çok çekmeye çalışıyoruz. Türkiye’de son 18 ayda 5 şirket 5 milyarlık değerlemeyi yakaladı. Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye 9,8 milyar dolar yatırım çekti. Pandemi yılının il 9 ayına göre yüzde 90 artış var. Küresel tedarik zincirlerinde ciddi dönüşüm var, pandemi bu süreci daha da hızlandırdı. Türkiye için fırsat var" dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi İstanbul’da gerçekleşiyor. 16 Kasım itibarıyla başlayan kongrenin ikinci günü panellerle devam ediyor.

Kongrenin 2’nci gününde ‘Politika Yapıcılar Pandemi Sonrası Yeni Stratejileri Konuşuyor’ isimli panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Öztop’un yaptığı panele Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay katıldı.

Panelde 2021-2023 Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım stratejisi, 2021-2025 ulusal yapay zeka stratejisi, Türkiye’nin nitelikli ve stratejik işgücü envanteri gibi konu başlıkları ele alındı.

"Türkiye bu yılın ilk 9 ayında 9.8 milyar dolar yatırım çekti"

Panelde dijital dönüşümün yatırımlara etkisi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da ‘’Ülkedeki gelişmeler yatırım dahil olmak üzere dünyadaki gelişmelerden bağımsız olmuyor. Uluslararası doğrudan yatırımlarda küreseldeki gelişmeler bütün ülkeleri etkiliyor. Türkiye yatırımcılara, birçok gelişmiş ülkeye göre daha açık bir ekosistem sunuyor. Pandemi öncesi başlayan dijitalleşme süreci uluslararası yatırımlarda değişikliklere sebep oluyor. 2021’in ilk yarısında dünyada yatırımlar toparlanma sürecine girdi. Biz bu süreçte yeni yatırım projesi aramaya her zaman devam ediyoruz. Uluslararası yatırımcıları daha çok çekmeye çalışıyoruz. Türkiye’de son 18 ayda 5 şirket 5 milyarlık değerlemeyi yakaladı. Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye 9,8 milyar dolar yatırım çekti. Pandemi yılının il 9 ayına göre yüzde 90 artış var. Küresel tedarik zincirlerinde ciddi dönüşüm var, pandemi bu süreci daha da hızlandırdı. Türkiye için fırsat var. Yetkin ve rekabetçi iş gücümüz var, çevremizdeki ülkelere göre bu konuda ciddi farkımız var. Coğrafi konumun yanında 2003’ten bu yana altyapı ve üstyapı açısından çok geliştik, lojistik olarak çok iyi durumdayız. Küresel tedarik zincirine entegre olmuş bir ülkeyiz sadece birkaç sektöre değil bütün sektörlerde ciddi bir tedarikçiyiz. Türkiye pandemi sonrası süreçte de yatırımlardan payını artırarak almaya devam edecektir’’ diye konuştu.

"Ürettiğimiz yüksek teknolojiyi savunma sanayinin yanında şirketlere de yaymayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise ‘’Yapay zeka günümüzün en popüler teknolojisi. Dijital teknolojiler hayatımızın parçası. Her alanda kullanıyoruz. İş hayatından eğitim hayatına kadar dijital teknolojiler yoğun şekilde kullanılıyor. Dijital dönüşümün de çıktısı veri var. Küresel sorunlar veri bazlı yöntemlerle çözülebiliyor. Veriyi değere, teknolojiye dönüştüren yapay zeka. Dünyanın en değerli 100 markası açıklandı. Marka değeri artan firmalara baktığımızda bu firmaların dijital teknolojilere yatırım yaptığını görüyoruz. Yapay zeka hayatımızın her alanında var. Ekonomik boyutu çok büyük yapay zekanın. Bizde bu konuda bir strateji belirledik. Bilgiye erişim ile teknoloji üreten bir ülke haline geldik. Ürettiğimiz yüksek teknolojiyi savunma sanayinde olduğu gibi şirketlere de yayarak ekonomiye katkısı olmasını istiyoruz. Dijital dönüşüm ile yeni meslekler ortaya çıkacak. Biz bu konuya önem veriyoruz ve yol haritamız var’’ diye konuştu.

"Yapay zeka ve gelişen teknolojiler insanların işsiz kalmasına neden olmuyor"

Dijital dönüşümün istihdam oluşturduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay da, ‘’Türkiye’nin yapay zeka ile ilgili stratejik planı hayata geçirildi. 2002 ile 2019 yılları arasında otomasyona geçen AB ülkeleri verileri var. Gelişen teknolojiler ve yapay zeka insanların işsiz kalmasına neden olmuyor. 2002 - 2019 yılları arasında AB ülkelerinde yapılan araştırmalar sonucu yeni teknolojilerin istihdamı yüzde 12 oranında artırdığı ortaya çıkmıştır. Yapay zeka için oluşturucu yıkım deniyor. Bazı meslekleri öldürdüğü doğru ama yepyeni alanlar açıyor. Bu yüzden çalışanların niteliğinin geliştirilmesi gerekiyor. Bunun çözümü var. Biz Türkiye’nin insan kaynağı envanteri ile ilgili çalışmalar yürüttük. Çalışan insanımızın çağın koşullarına uygun niteliğinin geliştirmesi gerekiyor. Devlet olarak dijital araçlardan tamamen faydalanıyoruz’’ diye konuştu.