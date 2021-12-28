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Dolandırıcıların ’yılbaşı’ oyunu

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Dolandırıcılar yeni yılın gelişini fırsat olarak görüyor. Dolandırıcılar, yılbaşı çekilişi yalanıyla binlerce vatandaşı ağına düşürmeye çalışıyor. Bankalar da müşterilerini sahte mesajlara karşı uyarıyor.

Dolandırıcıların ’yılbaşı’ oyunu

Dolandırıcılar yeni yılın gelişini fırsat olarak görüyor. Dolandırıcılar, yılbaşı çekilişi yalanıyla binlerce vatandaşı ağına düşürmeye çalışıyor. Bankalar da müşterilerini sahte mesajlara karşı uyarıyor.

Yılbaşına sayılı günler kala özellikle online alışveriş tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Araba veya telefon çekilişi gibi çeşitli vaatlerde bulunan dolandırıcılara karşı bankalar kullanıcılarını uyardı.

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İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sahte siteler üzerinden dolandırılma riski de bulunuyor. Dolandırıcıların yöntemleri ise şaşırtıcı olabiliyor. Kullanıcılarına dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gerektiğini kısa mesaj ile gönderen bankalar, çekiliş vaatlerinde bulunan dolandırıcıların yönlendirdiği sahte sitelere kart bilgilerinin girilmemesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

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