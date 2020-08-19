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Dolar 7,3820 liradan, euro ise 8,8120 liradan güne başladı

Dolar 7,3820 liradan, euro ise 8,8120 liradan güne başladı.

Dolar 7,3820 liradan, euro ise 8,8120 liradan güne başladı

Dolar 7,3820 liradan, euro ise 8,8120 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı’da 7,38 liradan alınan dolar, 7,3820 liradan, 8,81 liradan alınan euro ise 8,8120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,36 lira, euro ise 8,78 lira olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2020, 09:27
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