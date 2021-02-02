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Dolar ve altında düşüş sürüyor

Dolar/TL’de düşüş yüzde 1’i aştı. Parite 7,12 seviyesinde işlem görüyor. Bunun etkisiyle iç piyasada gram altın 422 liraya geriledi.

Dolar ve altında düşüş sürüyor
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Dolar/TL’de düşüş yüzde 1’i aştı. Parite 7,12 seviyesinde işlem görüyor. Bunun etkisiyle iç piyasada gram altın 422 liraya geriledi.

Güne 7,18 düzeyinde başlayan dolar/TL yüzde 1’i aşan düşüşle 7,12’ye geriledi. Dolar kurundaki düşüşe bağlı olarak iç piyasada gram altın fiyatında gerileme görüldü. 24 ayar gram altın 422 liraya inerken çeyrek altın 692 liraya düştü.
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