Dolar/TL’de düşüş yüzde 1’i aştı. Parite 7,12 seviyesinde işlem görüyor. Bunun etkisiyle iç piyasada gram altın 422 liraya geriledi.Güne 7,18 düzeyinde başlayan dolar/TL yüzde 1’i aşan düşüşle 7,12’ye geriledi. Dolar kurundaki düşüşe bağlı olarak iç piyasada gram altın fiyatında gerileme görüldü. 24 ayar gram altın 422 liraya inerken çeyrek altın 692 liraya düştü.
Dolar ve altında düşüş sürüyor
Dolar/TL’de düşüş yüzde 1’i aştı. Parite 7,12 seviyesinde işlem görüyor. Bunun etkisiyle iç piyasada gram altın 422 liraya geriledi.
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