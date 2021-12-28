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Doların ekonomi üzerindeki ağırlığı sona erdi

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Alınan kararların ardından doların ani düşüşünü iş adamı Nasuh Özdemir İstanbuli değerlendirdi. Nasuh Özdemir İstanbuli, "Dolar güvenilir bir liman olmaktan çıkmıştır" dedi.

Doların ekonomi üzerindeki ağırlığı sona erdi

Alınan kararların ardından doların ani düşüşünü iş adamı Nasuh Özdemir İstanbuli değerlendirdi. Nasuh Özdemir İstanbuli, "Dolar güvenilir bir liman olmaktan çıkmıştır" dedi.

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Dolarda yaşanan ani düşüşü İstline Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Özdemir İstanbuli değerlendirdi. Bundan sonra Türkiye’de doların ekonominin seyrini değiştiremeyeceğini ve ekonomi üzerindeki ağırlığının bittiğini söyleyen İstanbuli, "Hükümetin aldığı kararlarla doların etkisi kırıldı. Bundan sonrada hiçbir şekilde belirleyici olmayacaktır. Halkımızın özellikle doların kazanç kapısı olmaktan çıktığını bilmesi lazım. Bundan sonra da dolar güvenilir bir liman olmaktan çıkmıştır. Bugüne kadar halkımızın boynunda keskin kılıç gibi duran dolar, iktidarın profesyonel hamlesi ile oyuncak kılıca dönmüştür" dedi.

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