Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: “5 iş günü içerisinde sigorta şirketinize başvurun”

Doludan hasar gören araçların kasko dahilinde onarımlarının yapılabileceğini söyleyen sigorta şirketi üst yöneticisi Çiftçi, “Hasarın oluştuğu günden itibaren 5 iş günü içerisinde sigorta şirketlerine başvuruda bulunulmalı, kasko poliçesi alındığında genel olarak dolu teminatı otomatik olarak verilir” diye konuştu.
İstanbul’da geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışının ardından, binlerce araç hasar gördü. Yağışın etkisiyle araçlarda meydana gelen göçüklerin onarımlarının sigorta kapsamına dahil olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, araç sahiplerini uyardı. Çiftçi, hasarın oluştuğu günden itibaren 5 iş günü içerisinde mağdurların sigorta şirketlerine bildirim yapılması ve ilgili dosyanın açtırılması gerektiğinin altını çizdi. Çiftçi, kasko poliçesi alındığında genel olarak dolu teminatının otomatik olarak verildiğinin altını çizen Çiftçi, “Eğer poliçenizin yapısı dahilinde açık bir şekilde dolu hasarlarının dahil olmadığını gösteren bir maddeniz yok ise almış olduğunuz kasko poliçesi böyle bir hasarı öder” diye konuştu.
“Trafik sigortası dolu hasarını karşılamaz”
“Mini onarım dahilinde hasarsızlık sistemi bozulmaz”
Sözlerine devam eden Çiftçi, “Dolu teminatı otomatik olarak tüm teminatlarda gelen bir ürün. Eğer çok bir ucuz ürüne yönelmediyseniz o almış olduğunuz hangi sigorta şirketinden olursa olsun kasko ürünün içerisinde mutlaka dolu teminatı olur. Hasar oluştuktan sonra hasarın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre birçok hasar sigorta şirketinin mini onarım dahilinde değerlendirilir. Hasarsızlık sistemi bozulmaz burada. Bazı sigorta şirketlerinde ise aracın ciddi bir tamire ihtiyacı durumunda hasarsızlık durumu bozulabilir” ifadelerini kullandı.
“Dolu yağışının sektöre 500 milyon lira civarında bir hasarı olabilir”
Son olarak geçtiğimiz günlerde olan dolu hasarının 2017 yılında olan dolu hasarına göre nispeten daha hafif geçtiğini belirten Çiftçi, “Zarar anlamında da daha az zarar verecekmiş gibi görünüyor. Temmuz 2017’de olan dolu yağışı mesai çıkışında olduğundan dolayı sigorta sektörüne ciddi bir rakam oldu. Tam sayı veremesem de 5 binin üzerinde araç hasar görmüştü o dönemde. Mali karşılığı ise sigorta sektörüne 1 milyar liralık hasar tutarı oldu. Buna nispeten geçenlerde olan dolu yağışı daha az hasara neden oldu. Muhtemelen 500 milyon lira civarında bir hasar olabilir. Bu tutar tüm sigorta sektörüne yaklaşık bir tutar” diye sözlerini tamamladı.Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 17:35