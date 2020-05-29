Döviz kullanım oranlarını bakanlık belirleyecek

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı 9’uncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkili kılındı. Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi, döviz kullanım oranı tebliğdeki oranları geçerse belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınacak.
Tebliğle belirlenen oranlar, hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri için uygulanacak.Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 11:15