Düğünler altın talebini artırdı

Düğün sezonunun başlamasıyla altın satışları hızlandı. Kapalıçarşı kuyumcuları altının hem yatırım amaçlı hem de hediyelik olarak talep gördüğünü söylüyor. Vatandaşın daha çok gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve yarım gramlık altınları tercih ettiği görülüyor.

Güvenli liman olan altına yatırımcısından talep artıyor. İç piyasada yükselişini sürdüren 24 ayar gram altın altın 725 lira bandında seyrediyor. Düğünlerde hareketliliğin başladığını söyleyen Kapalıçarşı kuyum esnafı, altına talebin arttığını söylüyor. Kuyumcular, düğünlerde hediyelik olarak daha çok gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve yarım gramlık altının talep gördüğünü belirtiyor. Kuyumcular, altının yılsonuna kadar 760-770 lira seviyelerini göreceğini düşünüyor.

"Düğünlerde de yavaştan bir hareketlilik başladı, altına talep arttı"

Kuyumcu Murat Bulmuş ise, gram altındaki yükselişin yılsonuna kadar devam edeceğini söyleyerek, "Gram altının 760-770 Lira seviyelerini göreceğini düşünüyorum. Önümüzdeki senenin başından itibaren bu yükselişin durağanlaşacağını düşünüyorum. Altın her zaman güvenli liman olarak bilinir. Vatandaşımızda altından asla vazgeçmiyor. Altına talep her geçen gün artıyor. Altın fiyatları yükseldiği için yatırım amaçlı altınını bozduranın yanı sıra altın alanda çok diyebiliriz. Gurbetçilerimiz Türkiye’den yatırım amaçlı genelde 22 ayar bilezik alıyor. Düğünlerde de yavaştan bir hareketlilik başladı, altına talep arttı. Hediyelik ve takı olarak gram, çeyrek, yarım ve yarım gramlık altınlar tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kapalıçarşı kuyum esnafı Hasan Taves, ons fiyatının artmasıyla altında bir yükseliş gördüklerini belirterek, "Altının önümüzdeki dönemde yükselişini sürdüreceğini düşünüyoruz. Altında şu anda talebin arttığını söyleyebiliriz. Vatandaşların bir kısmı altın alırken, diğer kısmı altın satıyor. Altın her zaman yatırımcısına kazandırır. Gram 727 liradan, çeyrek altın bin 180 liradan, yarım altın 2 bin 370 liradan, tam altın ise 4 bin 735 liradan satılıyor" dedi.