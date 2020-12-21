Açıklamada proje ile ilgili olarak görüşleri bulunan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, “Dünya Bankası Grubu’nun, COVID-19 pandemisinin ekonomiler, şirketler ve çalışanlar üzerindeki etkilerini hafifletme konusunda birlikte çalıştığı ülkeleri desteklemek için izlediği yaklaşım, ülkeler COVID-19 salgınının acil etkilerine cevap verirken ve dayanıklı bir toparlanma sürecinin temellerini atarken gelecekte işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine ve istihdam oluşturmaya yönelik koşulların korunmasını içermektedir. Dünya Bankası, bu çerçeve ile tutarlı bir şekilde, Türkiye’deki sürdürülebilir işletmelerin desteklenmesine ve kırılgan durumdaki istihdamın korunmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duymaktadır.” Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 11:38
Dünya Bankası’ndan KOBİ’lere 300 milyon dolarlık finansman
Dünya Bankası, pandemi ortamında Türkiye’deki uygun mikro ve küçük şirketler işletmeler için 300 milyon dolar finansman sağladı.
Açıklamada proje ile ilgili olarak görüşleri bulunan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, “Dünya Bankası Grubu’nun, COVID-19 pandemisinin ekonomiler, şirketler ve çalışanlar üzerindeki etkilerini hafifletme konusunda birlikte çalıştığı ülkeleri desteklemek için izlediği yaklaşım, ülkeler COVID-19 salgınının acil etkilerine cevap verirken ve dayanıklı bir toparlanma sürecinin temellerini atarken gelecekte işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine ve istihdam oluşturmaya yönelik koşulların korunmasını içermektedir. Dünya Bankası, bu çerçeve ile tutarlı bir şekilde, Türkiye’deki sürdürülebilir işletmelerin desteklenmesine ve kırılgan durumdaki istihdamın korunmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duymaktadır.” Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 11:38
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