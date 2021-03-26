Dünya Bankası’ndan veri sistemleri güçlendirilme çağrısı

Dünya Bankası, yoksul kesimlerin yaşamlarını dönüştürmek amacıyla veri devriminin sunduğu potansiyelin tamamını gerçeğe dönüştürebilmek için ulusal veri sistemlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

“Daha iyi Yaşamlar için Veri” başlıklı 2021 Dünya Kalkınma Raporuna göre, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar fazla veri mevcut ancak bunun sunduğu değerden büyük ölçüde yararlanılamıyor.

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada “Veriler, program ve politikaları geliştirerek, ekonomileri yönlendirerek ve vatandaşları güçlendirerek çok büyük bir değer oluşturma potansiyeli sunar. Veri yönetişimi konusundaki küresel tartışmada yoksulların perspektifi büyük ölçüde eksiktir ve yoksulların görüşlerinin de acil olarak dinlenmesi gerekmektedir. Düşük gelirli ülkeler genellikle kurumlar, karar alma özerkliği ve mali kaynaklar ile ilgili eksikliklerden dolayı dezavantajlı durumdadırlar ve tüm bu eksiklikler veri sistemlerinin ve yönetişim çerçevelerinin etkili bir şekilde uygulanmasını ve etkinliğini sekteye uğratmaktadır. Verilerin sunduğu değerden herkese faydalı olabilecek şekilde yararlanılabilmesi ve yeşil, dayanıklı ve kapsayıcı bir toparlanma doğrultusunda yapılacak çabalara bilgi girdisi sunulabilmesi için, düzenlemeleri uyumlaştırmaya ve politikaları koordine etmeye yönelik uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

Rapora göre, kamu kullanımı için veya ticari amaçlarla toplanan geleneksel veya modern yöntemlerle toplanan veriler, daha fazla insana faydalar sağlayacak ve daha doğru bilgiler sunacak şekilde kullanılmakta, birleştirilmekte ve yeniden kullanılmakta.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Verilerin kalkınma açısından barındırdığı potansiyelin tamamı için küresel veri sisteminin sunduğu faydaların şu an için daha çok varlıklı ülkelere yöneldiği görülmektedir. Marjinal kesimler için verilerde temsil düzeyinin ve veriye erişimin arttırılması bir öncelik teşkil etmektedir. Sahra Altı Afrika bölgesinde dijital bağlantı olanakları düşük seviyelerdedir ve düşük gelirli ülkelerde veri paylaşımı, veri saklama ve işleme alanlarındaki modern altyapı neredeyse yok denecek kadar azdır. Ayrıca düşük gelirli ülkeler veri platformu işletmelerinin ekonomik faydalarından yararlanma konusunda rekabet bakımından dezavantajlı bir konumdadırlar.

Rapor, verilerle ilgili çok çeşitli görüşler bulunduğunu ve belirsiz bir politika ortamının mevcut olduğunu kabul etmektedir. Verilerin sunduğu tüm faydalardan yararlanabilmek ve herkes için fırsatlar oluşturmak için, ulusal ölçekte ve daha yakın uluslararası işbirliği yoluyla veri yönetimini iyileştirmeye yönelik yeni çabalar gerekmektedir. Harekete geçmemenin bedeli yüksektir ve fırsatların kaçırılmasına ve eşitsizliklerin artmasına yol açacaktır. Veriler için yeni bir sosyal sözleşme oluşturmak -değer, güven ve eşitlik ilkelerine dayalı bir sözleşme- sonuçta fark oluşturacaktır.”