Dünya firması olmanın yolu Birleşik Krallık’tan geçiyor

Avrupa standartlarında üretim kalitesiyle dikkat çekmeye başlayan Türk firmaları, dünya pazarında marka olmak ve farklı pazarlama kanallarına geçmek için İngiltere’yi sıçrama noktası olarak kullanıyorlar.
AKGÜNDÜZ, ”AVRUPA PAZARINDA FİRMALARIMIZA KATKI SUNMAYA HAZIRIZ”
Türkiye’den uluslararası nitelikte 30 firmaya satış desteği verdiklerini belirten Uppower ortaklarından Oytun Akgündüz, dünya ve Avrupa pazarları içerisinde yüksek alım gücü ve güçlü rekabetin olduğu Birleşik Krallık’ta, Türkiye’den üreticilere, destek olduklarına dikkat çekerek, İngiltere’nin rekabet ve mevzuat şartları ile hem büyük, hem zor bir pazar olduğunu söyledi. Akgündüz, şunları anlattı: “ İngiltere, Galler, İskoçya ve K. İrlanda’yı kapsayan Birleşik Krallık, yaklaşık olarak 70 milyon nüfusa ve kişi başına 41 bin USD gelir ile zengin bir ülkedir. Sahip oldukları 2.7 trilyon dolar gayri safi hasılasıyla dünyanın en büyük 5. ekonomisi konumundalar. Türkiye, Birleşik Krallık’ın 18. büyük ticari ortağıdır. Birleşik Krallık’ın toplam ticaretindeki Türkiye’nin payı yalnızca yüzde 1.3’dür. Rakamlarıyla bu kadar cazip bir ülkeye Türk ihracatçılarının girmesindeki en önemli engeller arasında, Birleşik Krallık yerel tüketici alışkanlıklarının, mevzuatının ve rekabet şartlarının diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı olması, gerekli altyapıya sahip olunmadan yapılan eksik girişimleri sayabiliriz. Son dönemde Türkiye’nin üretimde rekabete yönelik hamleleri ve özellikle Avrupa pazarında kalite, maliyet ve lojistik avantajlarını iyi durama gelmesi, birçok firmamızın daha bu pazara girmesini mümkün kılıyor. Biz, Uppower olarak hem ülkemize hem de firmalarımıza bu noktada büyük katkı sunuyoruz. Şirketimiz ihracat fırsatlarını özellikle Birleşik Krallık pazarına odaklanmış Türk firmaları ile paylaşmaktadır. Yurt dışına yatırım planlayan firmalarımız, uppower.co.uk’den detaylı bilgi alabilirler” dedi.