Dünya genelinde delta varyantı yayılıyor

COVID-19 sonrası dünyada SARS-CoV-2 Delta varyantı paniği yayılırken, ülkelere göre bu virüsün kaç kişide görüldüğü ortaya çıktı. Böylelikle en fazla vakanın görüldüğü yer 85 bin 637 kişi ile Birleşik Krallık oldu.
Vakalar, varyantlar 73 milyonun üzerinde haber rekoru kırdıMedya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 73 milyonun üzerinde haber tespit edildi. Sadece Delta varyantının medyada konuşulma oranı ise Temmuz başından itibaren 6 bin 238 olarak gözlendi. Delta Plus varyantı ise bin 789 haberde yansıma buldu.