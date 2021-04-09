Dünya genelinde tantuni atağı

Türk mutfağının lezzetli ürünlerinden tantuni dünyaya açılıyor. İstanbul’da 5 şubesi ile hizmet vermeyi sürdüren MMY dünya markası olma yönünde başta Almanya olmak üzere, Dubai, Singapur ve Türkmenistan ile franchise görüşmelerini sürdürüyor.
Yatırım olanağı sunacak olan firmanın, frenchise olmak isteyen girişimcilere kurulum, tedarik ve lojistik, ürün ile menü mühendisliği, pazarlama stratejisine kadar bir paket halinde her türlü hizmeti beraberinde sunduğu belirtildi. İşletme konusunda servis ve destek garantisi de vererek dünya genelinde tantunin ismini duyurmayı hedefleyen firma, 2022 yılında yurt içi ve yurt dışında şube sayısını 20’ye çıkartmayı hedefliyor.MMY Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Yıldırım Şimşek, başta Almanya olmak üzere; Dubai, Singapur ve Türkmenistan’dan frenchise talebi olduğunu, görüşmelere başladıklarını aynı zamanda tantuni eğitim merkezi açarak binlerce tantuni ustası yetiştirmek için start verdiklerini belirtti.