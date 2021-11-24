Dünya modasına Türk damgası

Türk derisini modern ve fonksiyonel tasarımlarla dünyaya tanıtan Desa, global markası ile pandemi şartlarında büyüyor.

Pandemi koşullarında yerli firmalar dünyaya açılıyor. Sektörde 49 yıllık geçmişinden gelen deneyimi olan Desa, ilk çanta koleksiyonunu satışa sunduğu 1972 yılına ithafen adlandırdığı Nineteenseventytwo Desa markası ile uluslararası arenada da tanınıyor. Özellikle modanın başkenti İtalya başta olmak üzere birçok ülkede satış ağını genişleten şirket, İtalya’nın en gözde mağazalarında da yer alan cesur koleksiyonları ile adından söz ettirdi.

Milano Fashion Week’e katılan ilk Türk markası olan firma; İtalya, Almanya, Fransa ve Japonya başta olmak üzere toplam 72 noktaya ulaşan satış ağına ulaştı. Ünlü tasarımcı Michele Cozzani Ditria’nın liderliğinde her sezon özel koleksiyonlar hazırlayan firmanın tasarım ekibi; Milano ve Paris moda haftaları ile eş zamanlı düzenlenen showroom organizasyonlarıyla dünyanın seçkin butik ve çok katlı mağazalarıyla tasarımlarını buluşturdu.

Firmanın yeni yatırımları ile ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çelet, "Uluslararası pazarlarda yerimizi sağlamlaştırmaya ve marka bilinirliğini arttırmaya süratle devam ediyoruz. Bir Türk markası olarak dünyanın en gözde satış noktalarında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Dünya zorlu bir dönemden geçiyor. Buna rağmen büyüme stratejimize hiç ara vermedik. Yurtdışında seçkin noktalarda tasarımlarımızla yer almayı başardık. 2022 hedefimiz bu noktaların sayısını arttırarak ihracatımıza hız kesmeden devam etmek olacak’’ dedi.