Dünyaca ünlü isimler LOOP Zirvesi’nde buluşuyor

Çalışan esenliği platformu Wellbees tarafından üçüncüsü düzenlenen LOOP Summit (LOOP Zirvesi), 7 Ekim Perşembe günü başlıyor.

Dünyaca ünlü isimler LOOP Zirvesi’nde buluşuyor
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Çalışan esenliği platformu Wellbees tarafından üçüncüsü düzenlenen LOOP Summit (LOOP Zirvesi), 7 Ekim Perşembe günü başlıyor.

Çalışan esenliği platformu Wellbees tarafından üçüncüsü düzenlenen LOOP Summit (LOOP Zirvesi), 7 Ekim Perşembe günü saat 15.00’te başlıyor. Türkiye’den ve yurt dışından alanının uzman isimlerini bir araya getirecek LOOP Summit’in ilk haftasında “Verimlilik x Esenlik” teması ele alınacak. Etkinliğin açılışını Coca Cola Company Emekli Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muhtar Kent yapacak.

Bir ay boyunca esenlik deneyimi konuşulacak

Bu yıl wellbeing experience (esenlik deneyimi) temasıyla düzenlenen zirve, 7, 14, 21 ve 28 Ekim tarihlerinde her hafta farklı bir alt temayla gerçekleşecek. Zirve kapsamında atölye çalışması ve çeşitli oturumlar da yapılacak.

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