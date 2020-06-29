Dünyanın en pahalı ülkelere araştırmasına göre, 2020 yılında 122,4 geçim maliyeti endeksi ile en pahalı ülke İsviçre olarak kayıtlara geçti. Dünyanın en pahalı ilk 20 ülkesi sıralamasında büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu görülürken, Türkiye’nin 102’nci sırada yer aldığı saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, hayat pahalılığı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl pahalılık ile alakalı basına bin 981 haber yansıdığı tespit edildi. Türkiye’de genelde pahalılık konusunda ulaşım ve kira gibi ücretler tartışılırken, COVID-19 süreciyle birlikte birçok sektörde yaşanan ekonomik krizin gündemde olduğu görüldü.

Türkiye 102’nci sırada

Ajans Press’in, CEOWORLD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en pahalı ülkesi İsviçre oldu. İlk 20 ülke içerisindeki büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu görülürken, ilk 5’te yer alan ülkeler sırasıyla; Norveç, İzlanda, Japonya ve Danimarka oldu. Türkiye ise bu listenin 102’nci sırasında yer aldığı görülürken, geçim maliyeti endeksinin 34,7 olduğu kaydedildi. Türkiye’nin bir altında yer alan ülke ise Bolivya olarak saptandı. Listede 132 ülke yer alırken, son sıraya ise Pakistan’ın yerleştiği belirlendi. Araştırma oluşturulurken, konaklama, giyim, taksi ücretleri, kamu hizmeti, internet, market alışverişi, ulaşım ve dışarıda yemek yeme gibi çeşitli maliyetler üzerine kurulduğu gözlendi.