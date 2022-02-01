‘Duvarları ortadan kaldıran teknoloji’ evlerde ışık hızında fiberi hissettiriyor

Güçlü fiber altyapısı ile ışık hızında internet hizmeti sunan Turkcell Superonline, kullanıcıların yüksek hız ve kapasite ihtiyacını karşılayacak yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.

‘Dijital Türkiye’ hedefi doğrultusunda gerçek fiber avantajlarının ülkemizdeki 25 milyon haneye ulaşması için çalışan Turkcell Superonline, kullanıcı taleplerine en hızlı şekilde cevap verebilmek adına çalışmalara devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Sabit internet alanındaki yüksek hız gereksinimlerinin yanı sıra ev içindeki internetin kapsama alanına da öncelik veren Turkcell Superonline, yeni nesil Wi-Fi 6 modemlerle birlikte 100 Mbps hızındaki fiber interneti avantajlı fiyatlarla kullanıcılara ulaştırıyor. Ayrıca Wi-Fi 6 modem de kampanya fiyatının içerisinde yer alıyor. Yüksek hızlı fiber internet, yeni nesil Wi-Fi 6 modem teknolojisiyle ev içinde duvar kaynaklı engelleri aşarak kullanıcılar için daha geniş kapsama alanı sunuyor.

“Fiber internet gücümüzü teknolojik yeniliklerle birleştirerek farkımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, şunları söyledi: “Evden bilgiye, içeriklere ve eğlenceye açılan kapı olan fiber teknolojisinin sunduğu hızlı internet, artık elektrik ve su gibi temel bir ihtiyaca dönüştü. Günümüzün vazgeçilmezi haline gelen evden çalışma ve uzaktan eğitime olan eğilimin artmasıyla, ev interneti tercihinde hızla birlikte ‘kapsama alanı’ da önemli bir unsur haline geldi. İşte bu yüzden biz de Türkiye’nin dört bir yanını fiber ağlarla örmek için 15 yıldır fibere yatırım yapan bir şirket olmanın yanı sıra sunduğumuz fark oluşturan kampanyalar aracılığıyla da müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmayı sürdürüyoruz. ‘Duvarları ortadan kaldıran teknoloji’ olarak adlandırdığımız yeni nesil Wi-Fi 6 modem teknolojisiyle ışık hızındaki fiber interneti, daha güçlü kapsama alanıyla birlikte sunan ilk internet servis sağlayıcısı olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sayede fiber internet gücümüzü teknolojik yeniliklerle birleştirerek Turkcell Superonline farkını bir kez daha ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de dijital Türkiye hedefimiz doğrultusunda, tüm kullanıcı taleplerini analiz ederek ışık hızındaki fiber interneti yepyeni fırsatlarla evlere taşımayı sürdüreceğiz.”

‘Duvarları ortadan kaldıran teknoloji’ evlerde ışık hızında fiberi hissettiriyor

Yeni nesil teknolojilere yatırım yaparak gerçek fiberi evlere kadar ulaştıran Turkcell Superonline, ev içindeki kapsamayı artırmak için 2020 yılında Türkiye’de ilk kez Wi-Fi 6 teknolojisini sunmaya başlamıştı. Ev içinde Wi-Fi bağlantısını güçlendiren Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı sabit internet bağlantısı, evin her yerine taşınarak mevcut teknolojilere göre daha fazla kapsama alanı sunuyor. Böylece duvarlardan kaynaklanan kapsama sorunu da çözülüyor. Bireysel fiber kullanan Turkcell Superonline müşterileri, modem içerisinde bulunan bulut tabanlı yapay zekâ çözümüyle Wi-Fi ağlarına daha verimli ve düşük gecikme süreleriyle bağlanabiliyor.