E-fatura’ya zorunlu geçiş süreci 30 dakikada tamamlanıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde elektronik belgelerin kullanımı ve denetimine yönelik önemli değişiklikler yaptı. Buna göre, e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri aşağı çekilirken, e-faturaya geçmesi gereken sektörlere de yenileri eklendi. E-ticaret yapanlar için e-faturaya zorunlu geçiş şartları değişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik belge kullanımının yaygınlaşması amacıyla 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yaptığı değişikliklere bir yenisini ekledi. 22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklere göre, e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri aşağı çekilirken, e-faturaya geçmesi gereken sektörlere de yenileri eklendi. Küçük ve orta büyüklükteki işletmenin kullandığı bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, yeni tebliğin detayları hakkında bilgi verdi.

Brüt satış hasılatı limitleri düşürüldü

Geçtiğimiz yıllarda 10 milyon TL olan brüt satış hasılatı 2019 yılında yayımlanan tebliğ ile 5 milyon TL’ye düşürülmüştü. Yapılan son güncelleme ile bu rakam bir kez daha düşürüldü. Buna göre 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler zorunlu olarak e-faturaya geçiş yapacak. Geçiş sürecinin, ilgili brüt satış hasılatının oluştuğu yılı takip eden temmuz ayının ilk gününe kadar tamamlanması gerekiyor.

Bununla birlikte vergi mükellefi olmayanlar, aynı gün içerisinde 30 bin TL toplam fatura tutarını geçmeleri durumunda e-arşiv faturası kesiyordu. Düzenleme ile bu limit 5 bin liraya düşürüldü. Vergi mükellefi olanlar için günlük 5 bin TL olan tutar ise artık GİB tarafından belirlenen fatura kesme sınırı ile eşitlenecek. Her yıl güncellenecek bu sınır 2022 yılı için 2.000 TL oldu. Uygulamanın başlangıç tarihi 1 Mart 2022 olarak belirlendi.

2021 ve müteakip hesap dönemlerine ait ciro haddinin 25 milyon TL’den 10 milyon TL’ye indirildiği e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu 1 Temmuz 2022’ye kadar yapılacak.

Brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2022, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2023 olarak kararlaştırıldı.

E-ticaret yapanlar için de şartlar değişiyor

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki değişiklik ile birlikte e-ticaret de dahil olmak üzere e-fatura kullanıcılarının kapsamı genişletildi. Buna göre 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçişleri zorunlu oldu.

E-fatura kullanma zorunluluğuna yeni sektörler eklendi

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar da 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya zorunlu olarak geçecekler. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de aynı tarih itibarıyla e-faturaya geçecek.

“Tebliğdeki düzenlemeler e-dönüşümün önünü açıyor”

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki yeni düzenlemeleri değerlendiren Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, her yıl düşürülen limitler ile e-dönüşümün önünün açıldığını ve dönüşümün neredeyse tüm sektörleri kapsamaya başladığını söyledi. E-dönüşümün işletmelere maliyet ve zaman avantajı sağladığını ifade eden Sean X Yu, “Kağıt faturaların beraberinde getirdiği arşivleme, baskı ve kargolama maliyetleri, e-fatura ile ortadan kalkıyor. Bugün matbu faturanın gönderim maliyeti 14-16 TL seviyesinde iken e-fatura ile bu rakam kuruş seviyesine kadar düşürülebiliyor. Aynı zamanda e-fatura kullanan işletmeler, kullanmayanlara göre tahsilatlarını çok daha kısa sürede yapıyor. Bu nedenle kullanıcılarımıza, zorunluluk kapsamında olmasalar dahi e-dönüşüm hizmetlerine geçmelerini öneriyoruz” dedi.

“İşletmeler zorunluluk kapsamına girmeden e-faturaya geçiyor”

Zorunluluk kapsamına girmeyen işletmelerin de e-belge kullanmayı tercih etmeye başladığını belirten Sean X Yu, “İşletmeler böylece vakit kaybetmeden e-faturanın zaman ve maliyet avantajlarından yararlandıkları gibi zorunlu geçişleri söz konusu olduğunda yoğunluktan da etkilenmiyorlar. Biz de Paraşüt olarak KOBİ’lerimizin e-dönüşüme geçiş sürecini Anahtar Teslim e-Dönüşüm hizmetlerimiz ile yalnızca 30 dakikada gerçekleştiriyoruz. Üstelik tüm bu işlemleri süreç danışmanlarımız yürüttüğünden KOBİ’ler veya bu işletmelerin mali müşavirleri hiçbir zahmete girmiyor” diye konuştu.