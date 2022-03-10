E-ticaret Zirvesi’nde ‘büyüme’ konuşuldu

Pandemi ile birlikte hem tüketici hem de üretici bazında önemi hızla artan e-ticaret kavramının dünü, bugünü ve yarını online olarak düzenlenen E-Ticaret Zirvesi’nde masaya yatırıldı.

Pazarlama Türkiye tarafından organize edilen E-Ticaret Zirvesi’nin Teknolojik İş Ortağı Vodafone Business oldu. 15 konuşmacıyı ve 2 bini aşkın katılımcıyı ağırlayan zirvede; e-ticaret şirketlerinin büyüme hızı, e-ticaret sektörünü etkileyen dinamikler, 2022’de e-ticaret alanında beklentiler, kargo şirketlerinin konumu, perakende şirketlerinin e-ticaret yatırımları, sürdürülebilirliği ve ivmeyi korumak adına şirketlerin benimsedikleri yeni stratejiler tartışıldı.

Zirvenin ana teması “Growth” oldu

Teknoloji girişimlerini, dijitalleşen şirketleri, B2B ve B2C şirketleri, medya ve iş dünyasının alanında öne çıkan isimlerinin yanı sıra markaları ve geleneksel perakendecilerden oluşan geniş bir topluluğu ağırlayan zirvenin ana teması “Growth” (Büyüme) oldu.

“KOBİ ve esnaf müşterilerimiz de dahil olmak üzere tüm müşterilerimize kesintisiz ve güvenli erişim sağladık”

Zirvede konuşan ve e-ticaret sektörüyle ilgili olarak katılımcıları bilgilendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu: “Yaşanan pandemi süreci iş ve özel hayatımız derinden etkiledi. En fazla etkilenen sektörlerin başında ise perakende sektörü geldi. Bu dönemde birçok markanın ayakta kalabilmesi için e-ticaret önemli bir dinamik oldu. Bu periyotta e-ticaret sektörüne ait rakamlarda muazzam büyümeler gördük. Diğer yandan ise e-ticaret sektörü dijital dönüşümü gerekli kıldı. Bu kritik süreçte perakende şirketlerinin kesintisiz bir şekilde işlerini sürdürmelerine olanak tanıdık. Yeni nesil bağlantı hizmetlerimiz ile perakende şirketlerine destek sunduk. Vodafone Business olarak dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde geleneksel iş yapış biçimlerini değiştirebilmeleri için özellikle ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lerin desteklenmesine de büyük önem verdik. Bu zorlu dönemde dijitalleşmenin gücünü kullanarak KOBİ ve esnaf müşterilerimiz de dahil olmak üzere tüm müşterilerimize kesintisiz ve güvenli erişim sağlarken, yeni döneme daha hızlı adapte olmaları için çözümlerimizle destek sunduk” dedi.