Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren ve tüketim ürünleri alanında 70 yılı aşkın süredir ihtiyaçları karşılayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin Gebze, Yalova ve Manisa’da kurulu dört üretim tesisi, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) ‘COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ndaki kriterleri yerine getirmesi nedeniyle ‘COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ ile sertifikalandırıldı. Her bir üretim tesisinde TSE uzmanları tarafından yapılan denetimleri başarı ile tamamlayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, aldığı belge ile pandemi sürecinde de hijyenik, yüksek kalite standartlarında ve güvenilir üretim yaptığını bir kez daha teyit etmiş oldu.
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin üretim tesislerine ‘COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’
ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ’NİN TÜM ÜRETİM TESİSLERİNDEKİ HİJYENİK, YÜKSEK KALİTE STANDARTLARINDA VE GÜVENİLİR ÜRETİMİ, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) TARAFINDAN VERİLEN COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ İLE TESCİLLENDİ.
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