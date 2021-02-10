Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nden dijital dönüşüm hamlesi

Türkiye’nin önde gelen seramik gereçleri üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, SAP C/4HANA çözümleri ile müşteri deneyimini başarılı bir şekilde dijitale taşıdığını açıkladı.Cirosunun 4’te 3’ünü 75’ten fazla ülkeden sağlayan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş. (EYAP), sektöründeki geniş ürün yelpazesi, üretim ve satış ağı ile Türkiye’de önemli pazar liderlerinden biri. Türkiye’nin seramik sağlık gereçleri ihracatının yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirdiği belirtilen EYAP’ın, müşteri deneyimini yönetmek için SAP C/4HANA çözümlerini kullanmaya başladığı açıklandı. Verilen bilgiye göre, SAP Gold Partneri Felece danışmanlığında hayata geçirilen ve Vitramax adını taşıyan dijital dönüşüm projesi, EYAP’ın tüm müşteri deneyimi iş süreçlerini bulut ortamına taşıyıp dijitalleştirerek, sektöründeki önemli konumunu pekiştirdi. Felece tarafından geliştirilen çözümleri de kapsayan projeyle, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, müşteri verilerini tek bir platformda toplayarak 360 derece müşteri deneyimi sunmaya başladı.