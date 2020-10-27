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Egea ailesi yenilendi

2015 YILINDA SERİ ÜRETİME GEÇİRİLEN VE AVRUPA BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYANIN PEK ÇOK ÜLKESİNE TİPO İSMİYLE İHRAÇ EDİLEN EGEA MODEL AİLESİ, 225 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA YENİLENDİ.

Egea ailesi yenilendi

2015 yılında seri üretime geçirilen ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç edilen Egea model ailesi, 225 milyon dolarlık yatırımla yenilendi.

Egea model ailesi yenilendi. Modeller aynı zamanda yüksek performanslı ve çevre dostu motorlar da ekleniyor. Egea model ailesi kapsamlı bir şekilde yenilenirken, aileye katılan ‘Cross’ ile rekabet gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

Yenilenen araçlarda tasarımının haricinde; teknoloji açısından da kapsamlı bir dizayn yapıldı. Araçlar, en güncel Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatıldılar.

Ayrıca yenilenen araçlarda ‘Trafik İşareti Tanıma Sistemi’, ‘Akıllı Hız Asistanı’, ‘Şerit Takip Sistemi’, ‘Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi’, ‘Adaptif Uzun Far’, ‘Kör Nokta Uyarı Sistemi’, Ön park sensörleri gibi teknolojik özellikler bulunuyor.

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