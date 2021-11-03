Ekim ayında en fazla kadın hırkası fiyatları arttı

Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün kadın hırkası olurken en çok limon ucuzladı.

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Kış aylarının yaklaşmasının etkisiyle kadın hırkası fiyatları yüzde 48,26 artarak en fazla yükselişi yaşayan ürün oldu. Aynı ayda en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 34,68 ile limon oldu.

Fiyatı en fazla artan ürünler, kadın hırkası yüzde 48,26, erkek mont yüzde 44,18, erkek kazak yüzde 41,54, çocuk kazak yüzde 39,98, erkek kaban yüzde 39,80, sivri biber yüzde 36,99, çocuk kaban yüzde 35,91, domates yüzde 32,25, kömür ücreti yüzde 28,69, erkek sweatshirt yüzde 23,52, kadın sweatshirt yüzde 21,85, soba yüzde 19,32, LPG (Araba Tüpü Dolum) ücreti yüzde19,27, patates yüzde 14,29, tüp gaz ücreti yüzde 12,13, makarna yüzde 9,84, motorin yüzde 6,63, sigaralar yüzde 6,38, bulgur yüzde 6,18, toz şeker yüzde 5,56 oldu.

En fazla ucuzlayan ürünler ise; limon yüzde 34,68, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 25,25, elma yüzde 11,96, havuç yüzde 7,43, kuru soğan yüzde 6,14, muz yüzde 5,97, taze fasulye yüzde 4,42, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 3,38, armut yüzde 2,49, tıraş malzemeleri yüzde 2,44, sarımsak yüzde 2,44, plastik mutfak eşyaları yüzde 2,38, pil yüzde 2,07, balık yüzde 0,87, tulum peyniri yüzde 0,64, elektrikli süpürge yüzde 0,62, krem peynir yüzde 0,59, tereyağı (Kahvaltılık) yüzde 0,41, kuzu eti yüzde 0,16, sucuk yüzde 0,07 oldu.