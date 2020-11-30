Ekim ayında ihracat yüzde 5,6, ithalat yüzde 8,4 arttı

2020 yılı Ekim ayında ihracat yıllık bazda yüzde 5,6, ithalat yüzde 8,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 artarak 19 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde ihracat yüzde 9,1 azaldı, ithalat yüzde 2,2 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 azalarak 135 milyar 617 milyon dolar, ithalat yüzde 2,2 artarak 175 milyar 888 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 6,3, ithalat yüzde 16,2 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Ekim ayında yüzde 6,3 artarak 15 milyar 457 milyon dolardan, 16 milyar 428 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,2 artarak 13 milyar 425 milyon dolardan, 15 milyar 599 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 829 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,9 artarak 32 milyar 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 105,3 oldu.

Dış ticaret açığı Ekim ayında yüzde 34,4 arttı

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 artarak 1 milyar 766 milyon dolardan, 2 milyar 374 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ekim ayında yüzde 90,3 iken, 2020 Ekim ayında yüzde 88,0’a geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Ekim döneminde yüzde 76,2 arttı

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 76,2 artarak 22 milyar 858 milyon dolardan, 40 milyar 272 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Ekim döneminde yüzde 86,7 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 77,1’e geriledi.

Ekim ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Ekim ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ekim ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 69,6 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ekim ayında ara mallarının payı yüzde 69,6, sermaye mallarının payı yüzde 18,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,1 oldu.

İthalatta, 2020 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı yüzde 74,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,7 oldu.

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 620 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 495 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 966 milyon dolar ile Irak, 964 milyon dolar ile ABD, 904 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 34,3’ünü oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 12 milyar 893 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 40 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 196 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 208 milyon dolar ile Irak ve 6 milyar 429 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,3’ünü oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Almanya aldı

İthalatta ise Almanya ilk sırayı aldı. Ekim ayında Almanya’dan yapılan ithalat 2 milyar 256 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 919 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 303 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 81 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 58 milyon dolar ile Fransa izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,7’sini oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 18 milyar 300 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 16 milyar 969 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 142 milyon dolar ile Rusya, 9 milyar 841 milyon dolar ile ABD ve 7 milyar 175 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 37,8’ini oluşturdu.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu

Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,6 oldu. Ocak-Ekim döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,8 oldu. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,2 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ekim ayında 16 milyar 443 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 16 milyar 443 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 18 milyar 724 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 24,4 artarak 1 milyar 833 milyon dolardan, 2 milyar 281 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ekim ayında yüzde 89,5 iken, 2020 Ekim ayında yüzde 87,8’e geriledi.

İhracat 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 128 milyar 353 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalarak 128 milyar 353 milyon dolar, ithalat yüzde 1,6 artarak 168 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 63,3 artarak 24 milyar 597 milyon dolardan, 40 milyar 179 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Ekim döneminde yüzde 85,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 76,2’ye geriledi.