Ekmek fiyatındaki artışa ilişkin açıklama yapan fırıncılar, maliyetlerin yükselmesi işaret etti. İstanbul Ticaret Odası’na bağlı fırınlarda tarifeye göre 200 gram ekmek fiyatı 1,25 TL’den 1,50 TL’ye 240 gram ekmeğin fiyatı ise 1,50 TL’den 1,75 TL’ye çıktı.

İstanbul Ticaret Odası komisyonunda alınan karara göre İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 6,25’ten 7,50 TL’ye yükseldi. Alınan karar sonrası İstanbul’da 200 gram ekmek fiyatı 1,25 TL’den 1,50 TL’ye 240 gram ekmeğin fiyatı ise 1,50 TL’den 1,75 TL’ye çıktı.

Fırıncılar uzun dönemdir ekmekte fiyat artışının gündemde olduğunu belirtirken un gibi ekmek yapımında kullanılan malzemelerdeki fiyat yükselmesinden yakınıyor.

İstanbul’da fırın işleten İskender Çerman ekmeğe zam ile görüşlerini dile getirerek “Fırınlarda maliyetler yükseldi. Un fiyatlarına yüzde 40’ın üzerinde zam geldi. Fırınların un masrafları, işçi masrafları, elektrik, doğalgaz gibi masrafları oluyor. Bunlardan en önemlisi de un masrafları, una bir ay içinde 3-4 kere zam geldi. Ekmeğe en son 1 sene önce zam gelmişti. Artan maliyetler karşısında ekmeğe gelen zammın az olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Ekmeğin maliyetinin artmasının zam olarak yansıdığını belirten İlyas Perihan isimli fırın esnafı ise “Ekmeğe en son zam geçen sene gelmişti ama una bir sene boyunca neredeyse her ay zam geldi. Maliyetlerimiz arttı. Vatandaş zamlardan rahatsız durumda. Artan maliyetlerden dolayı fiyat artışı ekmeğe yansıyor” dedi.

İstanbul’da ekmek fiyatlarını valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon belirlerken İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olan fırınlar ise ticaret odasının oluşturduğu komisyonda kendi fiyatlarını belirleyebiliyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 14:27