Elektronik markalar Turkcell Pasaj’da buluşuyor

Turkcell, tüketici elektroniği alanında hızla büyüyen e-ticaret pazarında yerini alıyor. Tedarikçilerle iş birliği yapan operatör, güvenli online alışveriş hedefiyle yola çıktı.

Turkcell, son dönemde müşterilerinin artan online alışveriş taleplerine güvenli ve kolay bir çözüm sunmak için ‘Turkcell Pasaj’ adında yeni bir teknolojik pazar yeri açtı. Teknolojik ürünlerde güvenli alışverişin referans noktalarından birisi olarak gösterilen ‘Turkcell Pasaj’da, hem dünyaca ünlü elektronik markalarının hem de Türkiye’nin önde gelen tedarikçilerinin ürünleri bulunuyor. Operatörün yeni e-ticaret platformu yapay zeka altyapısıyla müşteriye özel kişiselleştirilmiş teklifler de yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, yeni e-ticaret platformu tamamen operatör mühendisleri tarafından geliştirilerek hizmete sunuldu. Dijital Operatör turkcell.com.tr üzerinden ulaşılabilen ‘Turkcell Pasaj’da akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri olmak üzere binlerce çeşit elektronik ürün operatör güvencesiyle müşterilere sunuluyor.

“Müşterilerimiz binlerce ürüne Turkcell güvencesiyle ulaşabilecek”

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde müşterilerinin alışveriş için online kanallara daha fazla yöneldiğini belirtti. Özdal, “Pandemi sürecinde online alışverişte yaşanan yükselişle birlikte kullanıcılarda ortaya çıkan güven ihtiyacını gördük ve bu alandaki varlığımızı Turkcell Pasaj’la bir üst seviyeye çıkarttık” dedi.

Operatörün Türkiye’nin en güvenilir markalarından birisi olduğunun altını çizen Özdal, “Günümüzde online alışverişte en önemli sorun taklit, sahte ya da garantisiz ürün sorunu. Müşterilerimiz internet üzerinden alışveriş yaparken güvenecekleri bir platforma ve kaliteli ürünlere ihtiyaç duyuyor. Satılan ürünün kalitesi ve geniş ürün yelpazesinin yanı sıra satıcının güvenilirliği de en fazla dikkat edilen konu. Yeni e-ticaret sitemizi müşterilerimizin güvenle alışveriş yapmalarına imkan tanımak için kurduk. E-ticaret sitemizi tercih eden müşterilerimiz bundan böyle Türkiye’nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne operatör güvencesiyle hızla ve kolayca ulaşabilecek. Turkcell Pasaj, satış sonrası hizmetiyle de benzerleriyle arasında fark oluşturan bir platform olacak” diye konuştu.

80 milyona açık elektronik pazar yeri

Verilen bilgiye göre, tüm operatör müşterilerinin de yararlanabileceği yeni e-ticaret sitesinde herkese uygun indirim seçenekleri sunuluyor. e-ticaret sitesi müşterileri yakın zamanda bu platform üzerinden satın aldıkları ürünleri Türkiye genelindeki bin 300 operatör mağazasından da teslim alabilecekler. Bu sayede gerçek online/offline alışveriş deneyimi ‘Turkcell Pasaj’da birarada sunulacak.

Aynı gün teslimat seçeneği

Operatörün yeni e-ticaret sitesinden alışveriş yapanlara bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlandığı bilgisi verildi. Platformdaki tüm ürünlerde ortalama kargoya verilme süresinin ise 1 iş günü olduğu belirtildi. Satın alınan ürünlerin tamamının yüzde 100 doğa dostu ve kartondan üretilen geri dönüşümlü kutularda teslim edildiği vurgulandı.