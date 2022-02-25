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Elektronikte stoklar eritiliyor

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Teknolojide stok eritme kampanyası kapsamında elektronik ürünler uygun fiyatla satışa sunuluyor. Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 28 Şubat’a kadar sürecek geleneksel stokları eritme kampanyası ile yüzlerce ürünü avantajlı fiyatlar ve cazip ödeme koşullarıyla satışa çıkarıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden, televizyonlara kadar birçok ürünü cazip fiyatlar ve uygun ödeme koşullarıyla tüketiciye sunuldu. Detaylı bilgilere şirketin mağazalarından ve internet adresinden ulaşılabildiği bilgisi verildi.

Elektronikte stoklar eritiliyor
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Teknolojide stok eritme kampanyası kapsamında elektronik ürünler uygun fiyatla satışa sunuluyor. Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 28 Şubat’a kadar sürecek geleneksel stokları eritme kampanyası ile yüzlerce ürünü avantajlı fiyatlar ve cazip ödeme koşullarıyla satışa çıkarıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden, televizyonlara kadar birçok ürünü cazip fiyatlar ve uygun ödeme koşullarıyla tüketiciye sunuldu. Detaylı bilgilere şirketin mağazalarından ve internet adresinden ulaşılabildiği bilgisi verildi.

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