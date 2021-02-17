Elon Musk hesabı ile binlerce Bitcoin çarpıyorlar

Elon Musk adını kullanan dolandırıcılar sahte hesaplarla Bitcoin dolandırıcılığı yapıyor. Mavi tiki bile bulunan hesaplar üzerinden yapılan dolandırıcılıkla çok sayıda yatırımcı avlandı.
Mağdurlar BTC borsasına durumu bildirdiklerinde aldıkları cevapla ikinci kez hüsrana uğradı. Türkiye’den de bazı yatırımcılar bu Bitcoin tuzağına düşerek kayba uğradı.
İsminin açıklanmasını istemeyen dolandırıcılık kurbanları mavi tik bulunan twitter hesabından bu tarz faaliyetlerin yapılabilmesini eleştirdi. Hesabın sahte olduğunun twitter’a şikayet edilmesine rağmen halen kaldırılmadığını söylediler.Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 21:55