Emeklilere yüzde 20 düğün desteği

Bursa’da yaşayan emeklileri yüzde 20 indirimli düğün salonu desteği sevindirdi.

Türkiye Emekliler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Arif Tezbulur, üyelerini sevindirecek bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Dünya evine girmeye hazırlanan üyeleri ve ailelerine düğün desteği için anlaşma imzaladıklarını belirten Tezbulur, "Pandemide düğünler yasaklanınca, normalleşmeyle birlikte cemiyetler birden patladı. Bu da düğün salonlarında yoğunluğa ve fiyatların yükselmesine sebep oldu. Emeklilerin mağdur olmamaları için indirim anlaşmaları yapma yollarını araştırmaya başladık. Sultan Düğün Salonları ile anlaşma imzaladık. Dernek üyelerimiz ve birinci derece yakınlarının faydalanacağı bu protokol ile yüzde 20 indirim anlaşması sağlanmıştır. Dernek üyelerimiz böylece düğünlerini başka vatandaşlara göre yüzde 20 indirimli olarak yapma imkânına kavuştu. Bu anlaşmanın üyelerimize hayırlı olmasını ve şimdiden yeni yuva kuracak olan üyelerimizin kıymetli yavrularına bir ömür boyu mutluluklar dilerim’’ dedi.

Bursa’da 1971 yılında kurulan derneklerinin 23 bin üyesi bulunduğunu belirten Tezbulur, şehirdeki bütün emeklileri derneklerine üye olmaya çağırdı.