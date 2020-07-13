Emekliye üçü bir arada ödeme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihlerinde ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti. Buna göre;

¥ SSK'lı emekliler zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-26 Temmuz tarihleri arasında,



¥ Bağkur'lu emekliler ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında, aylık ödeme günlerinde alacak.¥ Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlar; temmuz ayı zam farkı, ağustos aylığı ve Kurban Bayramı ikramiyelerini tek seferde alacak. Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.