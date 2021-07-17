Eminönü’nde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

Eminönü’nde Kurban Bayramına 2 gün kala alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vatandaş bayrama kahve, lokum ve kahvaltılık alarak hazırlık yaptı.

Kurban Bayramı öncesinde alışverişin vazgeçilmez noktası olan Eminönü’nde yoğunluk oluştu. Bayramı evlerinde geçirecek vatandaşlar kahve, lokum ve kahvaltılık yiyecekler aldı. 15 TL’den başlayan lokum çeşitleri 40 TL’ye kadar satışa sunuldu. Karışık çerezler ise 28 TL’den 80 TL’ye kadar tezgahlarda yerini buldu.

“Fiyatlarımız geçen seneye göre aynı”

Geçen seneye göre ilginin biraz daha düşük olduğunu söyleyen bir esnaf, “Buna da şükürler olsun. Yine de satışlarımız iyi. Lokum alan oluyor. Çerez alan oluyor. Hurma alan oluyor. Genellikle lokum alınıyor. Fiyatlarımız geçen seneye göre aynı. Lokum 15 lira. Çeşitlerimiz bol. Çifte kavrulmuş, fındıklı, fıstıklı, sade ve güllüler 15 lira. 28 liradan başlıyor 80 liraya kadar çerez çeşitlerimiz var. Her bütçeye göre çerezlerimiz var” dedi.

“Şu an da en çok giden lokum”

Lokumun daha çok satıldığını söyleyen Ahmet Akbulut, “Biraz yoğunluk başladı. İnşallah bayramdan sonra da devam edecek. Bayram öncesi çok güzel. Şu an da en çok giden lokum. Eski bayram gibi değil. Şekerler kalktı. Lokumlar çeşit çeşit olduğu için talep var” şeklinde konuştu.

“Çocuklara kuruyemiş, lokum bakıyoruz”

Bayram alışverişine çıkan bir vatandaş, “Çocuklara kuruyemiş, lokum bir şeyler bakıyoruz. Biraz da kahvaltılık bakacağız. Ondan sonra gideceğiz. ‘İstanbul boşaldı’ diyorlar ama ben inanmıyorum. O kadar araba gitti. Kumaşçılar pazarı bile tıklım tıklım. İstanbul daha boşalmamış. Bu akşam da giden olur. Ben de gideceğim. Aldığımız şeyler o kadar pahalı gözükmüyor” diye konuştu.