Eminönü’nde Ramazan öncesi alışveriş yoğunluğu

Ramazan ayına sayılı günler kala alışveriş yapmak isteyen vatandaşların Eminönü’ne gelmesiyle birlikte yoğunluk yaşanmaya başladı.

Ramazan alışverişinin önemli yerlerinden Eminönü’nde Ramazana sayılı günler yoğunluk yaşanıyor. Esnaf eldiven ve maske takarak satış yaparken, vatandaşında sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde alışveriş yaptığı görüldü. Vatandaşların daha çok hurma ve hoşaf yapmak için ürünler aldığı gözlenirken, esnaf ise yaklaşık 10 gündür işlerin yoğunlaştığını söyledi.

“İşler yaklaşık 10 gündür güzel bir şekilde devam ediyor”

Eminönü esnafı olarak Ramazan ayına hazır olduklarını belirten Eminönü esnafı Hasan Öner, “Bizler her zaman buradayız. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bol çeşitlilikle ramazan ayının gelmesini bekliyoruz. İşler yaklaşık 10 gündür güzel bir şekilde devam ediyor. Önümüzde ki günlerde de bu yoğunluğu bekliyoruz. Ramazan ayında olduğumuz içinde en çok hurma ve komposto ürünleri talep görüyor. Kısıtlamanın olması bizi çok etkilemiyor. Bu durumdan memnunuz. Eski dönemle şimdiki dönem kıyaslanamaz” şeklinde konuştu.

“Eminönü esnafı olarak Ramazan ayından umutluyuz”

Tezgahlarını hazırladıklarını be müşterilerini beklediklerini belirten Eminönü esnafı İlyas Çelik, “Salgın nedeniyle eskiye nazaran çok bir yoğunluk yok ama beklentimiz yüksek. Ramazan ayı için hurma ve kompostoluk ürünler satıyoruz ama yoğunluk olarak hurma satıyoruz. Ramazan ayına yaklaşık 13 gün var Eminönü esnafı olarak yoğunluğun yaşanacağından da umutluyuz” ifadelerini kullandı.