banner4556

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bir teknoloji geliştirme projesi de Bakanlığımızın kuruluşu TEMSAN tarafından yürütülüyor. 1 m3 gaz üretme kapasiteli mini biyogaz ünitesi üretildi. BİOTEM adını verdiğimiz ünite organik atıkları kullanıyor.

banner4336

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bir teknoloji geliştirme projesi de Bakanlığımızın kuruluşu TEMSAN tarafından yürütülüyor. 1 m3 gaz üretme kapasiteli mini biyogaz ünitesi üretildi. BİOTEM adını verdiğimiz ünite organik atıkları kullanıyor. BİOTEM, 1 ila 3 büyükbaş hayvan atığından ürettiği gazla, bir hanenin 3 öğün yemeğini pişirebilecek kapasiteye sahip."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bir teknoloji geliştirme projesi de Bakanlığımızın kuruluşu TEMSAN tarafından yürütülüyor. 1 m3 gaz üretme kapasiteli mini biyogaz ünitesi üretildi. BİOTEM adını verdiğimiz ünite organik atıkları kullanıyor.
banner4582

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bir teknoloji geliştirme projesi de Bakanlığımızın kuruluşu TEMSAN tarafından yürütülüyor. 1 m3 gaz üretme kapasiteli mini biyogaz ünitesi üretildi. BİOTEM adını verdiğimiz ünite organik atıkları kullanıyor. BİOTEM, 1 ila 3 büyükbaş hayvan atığından ürettiği gazla, bir hanenin 3 öğün yemeğini pişirebilecek kapasiteye sahip."

banner4575

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “2020...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “2020...
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321