Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz yıl sonu itibariyle 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW’ı aştı."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz yıl sonu itibariyle 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW’ı aştı."