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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz yıl sonu itibariyle 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW’ı aştı."

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz yıl sonu itibariyle 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW’ı aştı."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz yıl sonu itibariyle 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW’ı aştı."
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz yıl sonu itibariyle 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW’ı aştı."

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