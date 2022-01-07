Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyokütle yatırımlarının artması için yatırımcılarımıza bir yol haritası niteliğinde Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası’nı yayımladık."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyokütle yatırımlarının artması için yatırımcılarımıza bir yol haritası niteliğinde Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası’nı yayımladık."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyokütle yatırımlarının artması için yatırımcılarımıza bir yol haritası niteliğinde Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası’nı yayımladık."
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