Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık ayında yıllık yüzde 14,60, aylık yüzde 1,25 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Aralık ayında yıllık yüzde 14,60, aylık yüzde1,25 arttı. TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde12,28 artış gerçekleşti.

Yıllık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,32 ile giyim ve ayakkabı oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5,73 ile haberleşme ve yüzde 6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,12 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 3,18 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer ana gruplar, yüzde 0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,03 ile eğitim ve yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,46 ile ev eşyası, yüzde 2,64 ile ulaştırma ve yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 14,52, aylık yüzde 1,11 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,83 artış gerçekleşti.