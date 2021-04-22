EPDK: “Elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu değil”

EPDK, dün bir gazetede yer alan “elektriğe patron kurtarma zammı” başlıklı haber ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “elektriğe patron kurtarma zammı” haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dün bir gazetede yer alan “elektriğe patron kurtarma zammı” başlıklı haberde elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının da tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılıp halktan toplanacağı iddia edilmiştir.

Öncelikle elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu olmadığı gibi bu yardım sebebi ile tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır.

Kapasite mekanizması; yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir. Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir.

Bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir. ”