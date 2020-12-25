Ersem Manisa’ya ‘Güvenli İşyeri Sertifikası’

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Ersem Manisa, Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda, Yunusemre Kaymakamlığı’nın organize ettiği ‘Güvenli İşyeri Sertifikası’nı almaya hak kazandı.
Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere ilgili kurumların yönergeleri doğrultusunda hareket eden şirket, tüm ortak kullanım alanlarında mesafe, hijyen, maske kullanımına yönelik yaratıcı ve iyi uygulamalar ile birlikte çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığını önceliklendiren bir dizi uygulama hayata geçirdi. Hayata geçirilen iyi uygulamalar ile çalışanların iş yerinde kendilerini güvende hissetmeleri sağlanarak motivasyon yüksek tutuldu.TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni 30 Haziran’da alarak, sektörünün belgeyi alan ilk çelik servis merkezi olan Ersem Manisa, ‘Güvenli İşyeri Sertifikası’nı almaya hak kazanmasıyla güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunu bir kez daha belgelemiş oldu. OYAK Maden Metalürji şirketlerinde pandemi sürecinin başından itibaren uygulamaya alınan önlemler etkin bir şekilde sürdürülmeye devam ediyor.