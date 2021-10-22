Esra Eczacıbaşı Coşkun’a ’Yılın Dijital Dönüşüm Lideri’ ödülü

Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, IDC jürisi tarafından ‘Yılın Dijital Dönüşüm Lideri’ seçildi.

Dijital dönüşüm zirvesi IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde Eczacıbaşı Topluluğu ve kuruluşları dört ödüle layık görüldü. Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun “Yılın Dijital Dönüşüm Lideri” seçilirken, Eczacıbaşı Holding Dijital Mentor uygulaması da “İşin Geleceği” kategorisinde birinciliği elde etti. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri de VitrAmax projesi ile “Dijital Altyapının Geleceği” kategorisinde, VitrA Dijital Dönüşüm projesi ile de “İşletmenin Geleceği” kategorisinde iki ayrı üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından bu yıl "Dijital Ekonominin Yükselişi ve CEO’ların Yeni Gündemi" teması ile düzenlenen Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde 150’den fazla proje yarıştı.

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde 2018 yılında dijital dönüşümü başlatan, ilk günden itibaren yolculuğa liderlik eden Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, IDC jürisi tarafından “Yılın Dijital Dönüşüm Lideri” seçildi.

Topluluk bünyesinde hayata geçirilen dijital dönüşüm projeleri, pandemi döneminde tüketicilerin ve çalışanların hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen uygulamalar, kültür ve yetkinlik gelişimi için düzenlenen dijital eğitim müfredatları, farkındalık etkinlikleri, teşvik mekanizmaları ve yeni iş modelleri yatırımları ile hızlanan dijital dönüşüm yolculuğu sonucunda Esra Eczacıbaşı Coşkun bu ödüle layık görüldü.

Ödülden duyduğu memnuniyeti dile getiren Esra Eczacıbaşı Coşkun, Eczacıbaşı Topluluğu’nda dijital dönüşüm ve iş stratejisini ayrı ayrı ele almadıklarını, dijital dönüşümü bir proje olarak değil iş stratejisinin odak noktası olarak gördüklerini vurguladı. Dijital çağ için dönüşümün, içinde bulunulan iş alanlarının geleceğini hayal etmeyi ve stratejinin her yönü hakkında farklı düşünmeyi gerektirdiğine dikkat çeken Coşkun, “Dijital dönüşüm vizyonumuz, dijital teknolojileri ve veriyi tüm iş süreçlerimizde içselleştirerek içinde bulunduğumuz iş alanlarının geleceğini şekillendirmek. Bunu yaparken müşterilerimize değer katmayı ve verimlilik artışı sağlamayı amaçlıyoruz. Yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz, kendimizi yolun başında görüyoruz" dedi.

İşin Geleceği Kategorisi Birincisi - Dijital Mentor

Dijital dönüşümün en önemli bileşenlerinden birinin, kültür değişimi ve çalışanların yetkinliklerinin gelişimi olduğu anlayışından yola çıkılarak geliştirilen Dijital Mentor uygulaması, dijital dönüşüm konularında bilgi birikimine sahip çalışanlar ile bu alanlarda kendilerini geliştirmeye istekli çalışanları, online platformda bir araya getiriyor. 483 menti ve 50 mentorun bulunduğu platformda, birbirinden öğrenme ekosistemi oluşturmanın yanı sıra, hiyerarşi ve fonksiyonlar arası sınır olmadan genç çalışanlar üst yönetimle doğrudan bağlantı kuruyor.

Dijital Altyapının Geleceği Kategorisi Üçüncüsü - Eczacıbaşı Yapı Gereçleri/VitrAmax

VitrAmax, Eczacıbaşı Topluluğu’nun banyo iş alanındaki Türkiye dahil dört ülkedeki tüm iş süreçlerinin ve 3.000’e yakın çalışanın günlük operasyonlarının sadeleşip hız kazanarak yönetilmesine olanak tanıyan uluslararası bir dijital dönüşüm projesi.

Proje, banyo iş alanında 15 senedir kullanılan mevcut kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemine akıllı teknolojilerle süreçsel yenilikler sağlarken, operasyondan üretime, finanstan satışa her fonksiyona dokunuyor, tüm süreçleri dijitalleştirerek hızlı aksiyon alınmasını mümkün kılıyor. Dijital araçların gücü ile verimlilik oluşturulan süreçlerle, şirketin dijital çekirdeğini oluşturuyor.

Pandemi şartlarında 13 ay gibi kısa bir sürede uygulamaya alınan proje, yaklaşık 200 kişilik Eczacıbaşı ekibi ve 100 kişilik danışman ekip tarafından, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin Almanya, Fransa ve İngiltere ofisleri de dahil olmak üzere beş lokasyonda yürütüldü. Vitramax, tamamen Türkiye’den yönetilen global bir dijital dönüşüm uygulaması olarak ülkemizde örneğine az rastlanan bir proje deneyimini de ortaya koyuyor.

İşletmenin Geleceği Kategorisi Üçüncüsü - Eczacıbaşı Yapı Gereçleri/VitrA Dijital Dönüşümü

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, 2018 yılında Topluluk bünyesinde başlatılan dijital dönüşüm yolculuğu kapsamında faaliyetlerine başladı. Geçen süre boyunca VitrAmax ile süreçlerini ve altyapılarını yenileyen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri dijital dönüşümde hız kazandı.

Altyapılarını güncelleyen şirket, tüketici ihtiyaçlarından hareketle sunduğu V-design, online mağaza ve yetkili servis randevusu gibi uygulamaları, iş ortaklarına sunduğu dijital araçları, üretim ve tedarik zinciri süreçlerinde hayata geçirdiği otomasyon ve Endüstri 4.0 uygulamaları gibi başarılı projeleri hayata geçirdi.