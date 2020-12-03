Evinde kablosuz internet olanlar televizyonlarını akıllı TV yapabilecek

Sahip olduğu televizyonda akıllı TV özellikleri olmayan kullanıcıların da bu teknolojiden faydalanabilmesi için Turkcell tarafından geliştirilen TV+ Ready cihazı, tanıtılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yoğun ilgi gördü.
Cihazın televizyon izleme deneyimini tamamen değiştiren yenilikçi bir ürün olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “TV+ servisimiz izleyicilere sunduğu zengin içeriği ile çok sevildi. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen TV+ Ready cihazı ile de tüm televizyon sahiplerine akıllı TV deneyimi yaşatmak ve onların TV+ servisimizin her geçen gün genişleyen içerik yelpazesinden faydalanabilmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.Söz konusu cihazla 150’den fazla canlı televizyon kanalı ile 5 binden fazla film ve dizinin yanı sıra Bundesliga, Premier Lig, NBA maçları ve F1 yarışlarına da erişilebildiği aktarıldı.