Evinde kablosuz internet olanlar televizyonlarını akıllı TV yapabilecek

Sahip olduğu televizyonda akıllı TV özellikleri olmayan kullanıcıların da bu teknolojiden faydalanabilmesi için Turkcell tarafından geliştirilen TV+ Ready cihazı, tanıtılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yoğun ilgi gördü.

Sahip olduğu televizyonda akıllı TV özellikleri olmayan kullanıcıların da bu teknolojiden faydalanabilmesi için Turkcell tarafından geliştirilen TV+ Ready cihazı, tanıtılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yoğun ilgi gördü. Verilen bilgiye göre, Android işletim sistemi ile gelen cihazın hızlı ve kolay kullanıma sahip menüsü içinde canlı TV kanallarını izlemenin dışında 24 saate kadar geri sarma ve 50 saate kadar kayıt yapma gibi özellikler de kullanılabiliyor. Yayınları kablosuz internet üzerinden alan cihazın HDMI girişi olan herhangi bir televizyona bağlamanın yeterli olduğu belirtildi.

Cihazın televizyon izleme deneyimini tamamen değiştiren yenilikçi bir ürün olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “TV+ servisimiz izleyicilere sunduğu zengin içeriği ile çok sevildi. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen TV+ Ready cihazı ile de tüm televizyon sahiplerine akıllı TV deneyimi yaşatmak ve onların TV+ servisimizin her geçen gün genişleyen içerik yelpazesinden faydalanabilmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

Söz konusu cihazla 150’den fazla canlı televizyon kanalı ile 5 binden fazla film ve dizinin yanı sıra Bundesliga, Premier Lig, NBA maçları ve F1 yarışlarına da erişilebildiği aktarıldı.